Durrsaku lutet në televizion: Dua të shes veshkën për fëmijët, s'kam me çfarë t'i rris

Një telefonatë aspak e zakontë ka mbërritur sot në emisionin “Aldo Morning Show”, ku një 40-vjeçar tha se kërkon të shesë një veshkë për të ndihmuar fëmijët e tij të jetojnë një jetë më të mirë.

Leonardi nga Durrësi tha se më parë ka punuar në një karburant, por tashmë është i papunë.





“Unë nuk kam njeri, kam dy vëllezër që nuk flas me ta, prindërit më kanë vdekur. Pas vdekjes së prindërve filluan konfliktet me vëllezërit. Nuk është e mundur të pajtohem me vëllezërit, gjestet që kanë bërë më bëjnë të mos e ul kokën, ata jetojnë në Greqi”, tha 40-vjeçari.





Ndërkohë drejtuesi i emisionit nuk ka pranuar në mënyrë kategorike të ndihmojë Leonardin “nuk mund të bëhem sekser i këtij veprimi, është shumë i rëndë”, tha Aldo.