Droga “rilindja” nuk po mbaron, mësyn kufijtë e fqinjëve me karvane gomonesh e makinash

Dritan BORSHI

Arrestimi dy ditë më parë, i dy drejtuesve të lartë të Policisë së Shtetit, konfirmon realitetin që jo vetëm kultivimin, por edhe lejimin dhe trafikun e drogës nga deti, toka dhe ajri e mbron dhe e mbështet me lëvizje të lirë Policia e Shtetit në çdo qark, mbasi është biznes i krerëve të lartë të kupolës së “Rilindjes”, me të ardhurat e të cilit do të garatohen votat e 18 qershorit

Mbi 80% e ngarkesave që nisen drejt Italsië Greqisë, Maqedonisë, Kosovës e Malit të Zi lejohen të kalojnë me urdhër të shefave të policisë, por edhe nuk kapen e nuk raportohen kur kapen, ose kur ka sinjalizime, mbasi shumica janë “mall” i shefave të policisë dhe krerëve të lartë të “rilindjes”