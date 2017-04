Droga nuk ka fund, sekuestrohet 1.5 ton kanabis në Vlorë

Një sasi e madhe droge është sekuestruar ditën e sotme në qytetin bregdetar të Vlorës.





Sot, rreth orës 12:00, mbi bazë të informacioneve të marra më parë, u bë i mundur që në bashkëpunim të DVP Vlorë, Delta Force dhe Guardia di Finanza, të kapen rreth 96 pako me drogë në zonën e Gjirit të Bristanit në Karaburun.





Operacioni policor i përbashkët për kapjen e lëndës narkotike ka filluar ditën e djeshme dhe për shkak të terrenit të vështirë dhe kohës me reshje është finalizuar sot. Sasia e drogës së sekuestruar është rreth 1.5 ton lëndë narkotike e dyshuar Cannabis Sattiva.





Gjithashtu po vazhdon kontrolli i territorit në një sektor të gjerë dhe të pyllëzuar për kapjen e autorëve të trafikimit të lëndës narkotike.





Njoftimi i policisë





Karaburun-Vlorë. Operacion antidrogë i zhvilluar nga strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë, në bashkëpunim me Policinë Kufitare, Delta Force dhe GdF. Sekuestrohet në Karaburun mbi 1 Ton lëndë narkotike. Me datën 03.04.2017, strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë në bashkëpunim me atë Kufitare, Njësinë Speciale ‘DELTA” dhe Gdf, mbi bazën e një informacioni të marrë në rrugë operative nga Sektori për Narkotikët, organizuan punën dhe kryen një operacion anti-trafikim të lëndëve narkotike në zonën e Karaburunit. Me gjithë kushtet shumë të vështira të terrenit dhe të motit, me një det me forcë 4-5 ballë, operacioni vazhdoi gjatë gjithë natës dhe në orët e paradites të datës 04.04.2017.