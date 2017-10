Doganierët grekë 24 orë grevë: Nuk lejohet qarkullimi i mjeteve në pikat kufitare

Duke nisur nga nesër në datë 19 tetor 2017 në orën 07:00 deri në 20 tetor 2017, ora 07:00, dogana greke do të zhvillojë një grevë dhe për pasojë nuk do të do lejohet qarkullimi i automjeteve drejt shtetit të Greqisë dhe anasjelltas, por vetëm lëvizja e këmbësorëve.





Njoftimi i policisë shqiptare:

Njoftohemi nga Policia Greke se për shkak të një greve që do të zhvillohet nga Dogana Greke, duke filluar nga ora 07:00 të datës 19.10.2017 deri në orën 07:00 të datës 20.10.2017 nuk do lejohet qarkullimi i automjeteve drejtë shtetit të Greqisë dhe anasjelltas.

Do të lejohet vetëm lëvizja e këmbësorëve.