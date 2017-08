Dëshmia: “Invalidët në gjendje të rëndë, paguhen vetëm 5 vjet, pastaj quhen të ... vdekur”

Skandal në ISSH dhe KEMP-in Rajonal të Beratit





Mund të duken absurde, por janë fakte denoncimet dhe dëshmitë që sjellin personat invalidë në Shqipëri. Përveçse me shkelje të ligjit, korrupsionit, vonesave dhe shpërfilljes nga mjekët e ISSH, anëtarët, drejtuesit dhe ekipet e KEMP-ve të çdo niveli, invalidët edhe ata pa këmbë e pa duar, përballen edhe me qëndrime çnjerëzore nga zyrtarët e këtyre institucioneve shtetërore, si ky që po publikojmë sot: Qytetarja Meto Çela, banore në lagjen “Kodra e Sulmit” në qytetin e Beratit, në gjendje fizike pothuajse me “gjysmë trupi”, të hequr prej operacioneve në Spitalin Onkologjik në Tiranë, shprehet se pas 5 vitesh pagesë, ajo është përjashtuar nga skema e invaliditetit, mbasi mjekët e ISSH dhe KEMP të Qarkut Berat, me gjuhë kanibalësh, i thanë: “Të kemi përjashtuar nga pagesa e invaliditetit dhe nuk do të trajtojmë më, mbasi për këto grupe invaliditeti siç e ke ti, ne japim vetëm 5 vite pagesë, mbasi... vetëm 5 vjet jetë parashikon shkenca botërore për të tilla raste dhe, me urdhër nga KEMP-i Epror i Tiranës, ta kemi mbyllur dosjen e invaliditetit, mbasi quhesh e... vdekur”!

A e dëgjon se çfarë bëhet, zoti kryeministër?!