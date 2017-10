Prestigjiozja “Telegraph” ka publikuar një raport tronditës në lidhje me përdoruesit e kokainës në botë.

Sipas saj Shqipëria kryeson në botë në lidhje më përdorimin e kokainës, ku 2.5 % e shqiptarëve rezultojne perdorues. Kampioni i studimit eshte marre nga qytetare te ndyeshem, ku mosha 16 deri në 64 vjeç në Shqipëri kane rezultuar se konsumojnë kokainë. Nderkohe qe Luksemburgu rezulton si vendi me perdoruesit me te ulet te kokaines me vetem 1.04 % te popullsise.