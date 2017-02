Cili ishte shënimi që la Ambasadori Amerikan Donald Lu në homazhet e shkrimtarit të madh Dritëro Agolli

Ambasadori amerikan në vendin tonë Donald Lu mori pjesë ditën e dielë në homazhet që u zhvilluan për nder të shkrimtarit të madh Dritëro Agolli në Pallatin e Kongreseve.

Ambasadori Lu vendosi kurora me lule për shkrimtarin e madh shqiptar. Ai gjithashtu la dhe një letër.





Në letër shkruhej:





“Dritëro Agolli was a national treasure of Albania, but he will be missed by the whole world.

Donald Lu

U.S. Ambassador”









“Dritëro Agolli ishte një thesar kombëtar për Shqipërinë, por ai do ti mungojë gjithë botës.

Donald Lu

Ambasador I SHBA-ve ”