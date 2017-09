Bllokimi i 5 marinarëve në Libi, MEPJ: Do riatdhesohen sa më shpejt

Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme ka reaguar në lidhje me bllokimin e 5 marinarëve shqiptarë prej disa ditësh në Libi.





Me anë të një njoftimi për mediat MEPJ bëri me dije se autoritetet e Libisë kanë konfirmuar se marinarët janë mirë dhe nuk kanë pasur asnjë problem.





Mes të tjerash MEPJ bëri me dije se shumë shpejt ekuipazhi do riatdhesohet shumë shpejt.