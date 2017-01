Një tërmet me magnitutë 4.6 ballë të shkallës rihter është regjistruar në Berat pasditen e kësaj të premte. Epiqendra e tërmetit ka qenë Ura Vajgurore, në qarkun e Beratit, me thellësi 2 km. Epiqendra e tërmetit ka qenë Ura Vajgurore, në qarkun e Beratit, me thellësi 2 km. Instituti i Sizmiologjisë bën të ditur se tërmeti është ndjerë edhe në Fier e Vlorë. Mësohet se lëkundjet e tërmetit nuk kanë shkaktuar dëme, pëerveç panikut të shkaktuar te qytetarët.