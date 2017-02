Bashkia organizon “Tirana Loves…”, ja si mund ta festoni “Shën Valentinin” në kryeqytet

Nesër është dita e Shën Valentinit, dhe në kryeqytet do të festohet ndryshe nga herët e tjera. Bashkia e Tiranës ka organizuar “Tirana Loves…”për festën e të dashuruarve, ku mbi 30 artistë, muzikantë e DJ të ardhur nga e gjithë Evropa, do të performojnë në baret më të njohura të Tiranës për 14 shkurt-in. Festat do të nisin në orën 19:00 dhe u janë dedikuar atyre që dashurojnë muzikën, jetën e natës dhe energjitë pozitive.

Për rigjenerimin e jetës së natës së kryeqytetit, Bashkia e Tiranës ka ndërmarrë vazhdimisht nisma për organizimin e eventeve të nivelit të lartë e me pjesëmarrjen e artistëve ndërkombëtarë më të pëlqyer të momentit.