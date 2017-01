Shkrimtari serb: Ja si mund të shkatërroni shqiptarët

Për më tepër në botimin e nesërm të gazetës "Telegraf"



Nacionalisti i letërsisë serbe Dejan Luçic rrëfen për gazetarin e “Telegraf” Bardhyl Berberi: Deklasifikimi I dosjeve , komplotet ndërkombëtare , trazirat në shqipëri, dhe si u nxitën nga shërbimet sekrete serbe, shkatërrimet e pas vitit 1991. Destabilizimi I Shqipërisë dhe trevave shqiptare dhe pse pas çdo ngjarje të viteve 1990 fshiheshin agjenturat serbe dhe sllave,të cilat edhe sot kanë informacion të hollësishëm për gjithcka ndodh në Shqipëri.Kam pasur rastin ta njoh para tre vjetësh në një panair Ballkanik në Manastir shkrimtarin nacionalist serb 50 vjeçar Dejan Luçiç. Ai në panairin e librit kishte sjellë disa libra me temë spiunazhi, teori konspiracionesh dhe komplote ndërkombëtare, thëniet e mësipërme më shumë se konspiracion, bien erë ngjarje e zhvillime të ndodhura rregullisht në Shqipëri dhe kudo ku jetojnë shqiptarët në rajon. Dejan Luçiç u diplomua nga Fakulteti i Shkencave Politike në Beograd, së bashku me disa emra që më pas do të ndiznin zjarrin ne Ballkan dhe ish Jugosllavi...