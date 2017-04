Ballkani përfshihet nga reshjet e borës

Ballkani është përfshirë nga moti i keq dhe nga reshjet e borës.

Ditën e djeshme Bosnje e Hercegovinë dhe Sarajeva janë përfshirë nga reshjet e borës, e cila ka shkaktuar dhe probleme në trafik.

Meteorologët kanë parashikuar reshje shiu dëbore e rënie të mëtejshme të temperaturave.

Në Kroaci, veçanërisht në zonat bregdetare, po bën mot me stuhi e shi, ndërsa në zonat malore edhe në këtë vend ka pasur reshje dëbore.

Në Serbi është parashikuar vazhdimi i mëtejshëm i reshjeve të shiut. Vendi ka ndërmarrë masa për mbrojtje nga vërshimet nga lumenjtë e mbushur me ujë. reshjet e shiut, dhe herë pas here edhe me dëborë, po vazhdojnë edhe sot në këtë vend.