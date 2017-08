“Askush s’më do mua”, vajza italiane në Durrës tenton të hidhet nga ballkoni

Një vajzë italiane ka tentuar të hidhet nga ballkoni i apartamentit ku banonte në qytetin e Durrësit.





Ngjarja ka ndodhur mëngjesin e ditës së sotme rreth orës 05:00, ndërsa e gjithë skena është fotografuar nga një banor në pallatin përballë.





Në fotografitë e fiksuara vajza duket gjysmë lakuriq nga mesi e sipër, ndërsa ka hipur në tavolinën e ballkonit duke kërcënuar se do të hidhej.





Për fat të mirë mësohet se policia ka ndërhyrë në kohë për të parandaluar tragjedinë.

Sipas asaj që ka thënë personi që ka publikuar fotografitë, vajza italiane kishte qenë në shoqërinë e të dashurit më parë dhe ndër të tjera fliste edhe ndonjë fjalë shqip.





Por kur e ka kuptuar se askush nuk po reagonte me kërkesat e saj, atëherë ka tentuar të hidhet duke bërtitur me fjalët: “Askush s’më do mua”.





Ka qenë ndërhyrja në kohë e policisë që e ka shpëtuar vajzën që nga fotografitë duket rreth të 25-tave.

Deri më tani policia e Durrësit nuk ka dhënë një deklaratë për atë që ka ndodhur.