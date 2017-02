Aplikimet tek Avokati i Popull - Vettingu, ja emrat që iu përgjigjën SHBA e BE. Vlahutin: Nisi hapi i parë

“Hapi i parë i reformës në drejtësi nisi dje me Operacionin Ndërkombëtar të Monitorimit” deklaroi sot ambasadorja e BE-së Romana Vlahutin e pranishme në publikimin e gjetjeve të raportit mbi besimin në qeverisje 2016.

“Kemi dy vite që luftojmë për të ngritur nivelin e besimit. Hapi i parë i reformës në drejtësi nisi dje. Kanë qenë më shume se 100 aplikime. Do të kete edhe kundershtime, nga ata që kane interesa personale” tha Vlahutin duke shprehur besimin se me reformën në drejtësi institucionet do të forcohen

Janë 100 kandidatë aplikues që kanë shprehur interesin për pozicionet e anëtarëve të institucioneve të rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë, deri në datë 08.02.2017, ora 20:30.

Ne faqen e Avokatit te Popullit jane publikuar dhe emrat që kanë bërë aplikimet pranë zyrës së protokollit të institucionit të Avokatit të Popullit:

1. Gentian Gurra

2. Nejla Peka

3. Amarila Ulqinaku

4. Axhem Çeta

5. Hektor Muçaj

6. Artan Gjylbegaj

7. Gëzim Cenaj

8. Luan Daci

9. Noreta Kalcuni

10. Krenar Ahmeti

11. Petrit Agaj

12. Rozeta Starja

13. Fildes Shuli

14. Sergjio Marseku

15. Pal Shkëmbi

16. Bujar Madari

17. Genta Tafa

18. Arben Leme

19. Bledar Cenameri

20. Kostandin Kazanxhi

21. Bledar Ilia

22. Moris Backa

23. Heral Saraçi

24. Shqipe Halilaj

25. Erinda Duraj

26. Elvis Zaimi

27. Sokol Lamaj

28. Albana Tusha

29. Edlira Byko

30. Rezarta Tahiraj

31. Valbona Sanxhaktari

32. Pamela Qirko

33. Olsi Konici

34. Eniela Agolli

35. Xhensila Pine

36. Sokol Como

37. Ibrahim Disha

38. Xhabir Zejnuni

39. Tedi Minga

40. Driesa Pepi

41. Milen Lako

42. Arbër Shehu

43. Davis Visari

44. Majlind Shkira

45. Eduard Jani

46. Genci Bilali

47. Eliverta Muco

48. Idlir Tivari

49. Vojo Malo

50. Altin Peza

51. Benjel Pajolli

52. Saimir Kraja

53. Brikena Zyli

54. Ardia Hajdari

55. Rezarta Schultz

56. Rezarta Abdiu

Ndërkohë në rrugë elektronike janë paraqitur mbi 50 kërkesa apo shprehje interesi, por që aplikantët janë orientuar për të paraqitur dokumentacionin përkatës në një nga format e aplikimit deri në datë 09.02.2017 ora 20:30 pranë zyrave të Avokatit të Popullit, nëpërmjet postës zyrtare ose në rrugë elektronike deri në orën 23:59.

Shënim i Avokatit te Popullit: Kësaj liste krahas kërkesave të depozituara pranë zyrave të Avokatit të Popullit apo edhe kërkesave të ardhura në rrugë elektronike, deri në datë 09.02.2017, kur ështe edhe afati i fundit i aplikimit, do t’i bashkëngjiten edhe kërkesat e ardhura në rrugë postare

Avokati i Popullit bën edhe njëherë thirrje për sa më shumë gjithëpërfshirje në këtë proces me rëndësi jetike për shqiptarët. “Është koha e qytetarëve shqiptarë brenda dhe jashtë vendit. Është një moment kthese për Atdheun tonë”.