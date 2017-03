Anëtarja e shtabit të Haritos, si mashtronte për lirimin nga burgu

Hetimet e prokurorisë hodhën dritë mbi një skemë mashtrimi që përdorte juristja Amarilda Leka, anëtarja e shtabit elektoral e ministres së Inovacionit, Milena Harito. Duke mashtruar se ishte nusja e djalit të një ish­ministri, se kishte lidhje me Gjyqtarë të Krimeve të Rënda, Gjykatën e Lartë dhe se ishte juriste e zonja, 30­vjeçarja ka mundur të marrë 42.500 euro nga të afërmit e të arrestuarve për krime të ndryshme. “Report Tv” ka siguruar ekskluzivisht pretencën ndaj Lekës, e cila me premtimin se do t’i lironte nga burgu familjarët e të mashtruarve u kërkonte atyre shuma të ndryshme parash, të cilat ua ka marrë përgjatë vitit 2015. Për Amarilda Lekën, të hetuar me masën e sigurisë arrest me burg, prokuroria e Tiranës ka kërkuar dënimin me 2.5 vite burg me akuzën e “Ushtrimit të ndikimit të paligjshëm të personave që kryejnë funksione publike dhe akuzën e kallëzimit të rremë”.





Por si u zbulua juristja e rremë që pretendonte se kishte ndikim tek gjyqtarët e Krimeve të Rënda dhe tek gjykatësit e Gjykatës së Lartë?

Sipas hetimeve dhe dosjes rezulton se vetë Leka ka bërë kallëzim, se shtetasi Zef Gjoka e kërcënonte me jete. Nga përgjimet e prokurorisë ka rezultuar se Gjoka nuk e kërcënonte atë, por i kërkonte llogari për 24.500 eurot që ai i kish dhënë me premtimin, se do t’i lironte djalin nga burgu. Ndër mesazhet e sekuestruara nga telefonin e Lekës janë dhe ato me përmbajtje: “S’kam taksirat të më bësh gol ti me 8 mijë euro”, mesazh ky i dërguar nga një person i mashtruar nga e reja.





Ndërsa ajo i përgjigjet: “Po i marr tek një i afërmi i im, e ta mbyllim këtë punë”. E teksa ka kuptuar që skema e saj është zbuluar, ka qenë vetë Amarilda Leka, e cila ka zbuluar para hetuesve dhe një tjetër mashtrim, këtë herë të një taksisti shtetasit Liman Koci. Ajo ka rrëfyer se i ka marrë atij 18 mijë euro me premtimin se do të ndërhynte në Gjykatën e Lartë për t’i liruar djalin. “Jam nusja e djalit të ish-ministrit dhe me gjyqtarin kam njohje, pasi kemi punuar vite më parë në një tjetër gjykatë së bashku”. Kaq ka mjaftuar që Leka t’i marrë Koçit 18 mijë euro të ndara në 6 këste dhe pse për më shumë se 4 muaj e ka gënjyer për zbardhjen e vendimit të pafajësisë dhe lirimin e të birit.