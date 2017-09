Ambasada e Kinës në Tiranë vjen sot me dy aktivitete të rëndësishme

Sot më 22 shtator, Ambasada e Republikës Popullore të Kinës në Tiranë organizon dy aktivitete të rëndësishme.





1. Promovimin e librit të Presidentit të Kinës Xi Jinping: “Qeverisja e Kinës” dhe

2. Në pritjen zyrtare me rastin e 68 vjetorit të Themelimit të Republikës Popullore të Kinës.

Të dy këto aktivitete do të mbahen pranë Muzeut Historik Kombëtar (MHK)

Promovimi i librit të Presidentit të Kinës, do të zhvillohet në Sallën UNESCO në orën 18:30, kurse pritja zyrtare do te mbahet fill pas promovimit të librit në ATRIUM, në oborr në orën 19:00.





Në këto aktivitete të rëndësishme me pjesëmarrje të gjerë nuk do të mungojë as media e shkruar si edhe ajo vizive.