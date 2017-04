Ambasada Amerikane ka një lajm të rëndësishëm, ja për çfarë i paralajmëron shqiptarët

“Uau! Për ne ka qenë një javë e ngarkuar në Sektorin e Konsullatës. Me afrimin e muajve të verës, me shumë mundësi do të ketë edhe më tepër ngarkesë, ndaj planifikojeni datën e intervistës tuaj turistike sa më shpejt në kohë dhe nëse jeni i përzgjedhur për lotarinë, dërgojini dokumentet sa më parë. Por, sigurisht, ne do ta gjejmë kohën për t’iu përgjigjur pyetjeve tuaja. Dhe mbani mend: në qoftë se ju keni pyetje në lidhje me një rast specifik për vizë, ose keni një pyetje private që do të dëshironit të pyesni, ju gjithmonë mund të na shkruani te: [email protected]