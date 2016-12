Dalin në ankand 2 mln euro prona të sekuestruara, shumica në Durrës

Pronat e sekuestruara nga aktivitetet e paligjshme janë nxjerrë në shitje nga Ministria e Financave. Gjithsej janë 7 prona me vlere 270 milionë lekë ose 2 milionë euro. Pronat ndodhen në qytetet e Durrësit, Tiranës, Sarandës dhe Lushnjës.

Vlera më e madhe në lekë i takon një ullishte në Durrës, e cila del në ankand me vlerë 111 milionë lekë. Gjithashtu me vlerë respektivisht 44.8 dhe74.5 milionë lekë u takojnë dy parcelave tokë po në Durrës.

Ndërsa një makinë “Mitsubishi-Pajero” e sekuestruar në Tiranë ka dal në shitje për 115 mijë lekë.

Ankandi për blerjen e tyre do të zhvillohet me 11 janar të vitit 2017. Sipas kritereve të gares në ankand mund të marre pjesë çdo person fizik apo juridik i interesuar.

Për blerje me ankand duhet të paraqitet një kërkesë me shkrim për blerjen e objektit apo ndermarjes e regjistruar pranë protokollit të Ministrisë së Financave, mandat pagesën apo garancinë bankare në origjinal që vërteton derdhjen apo ngurtësimin e 20 % të vlerës së fillimit të ankandit, në lekë për llogari të Ministrisë së Financave si dhe dokumentet e identifikimit.

Vitet e fundit pasuritë e sekuestruara në të gjithë vendin janë miliona euro, por ende sot e kesaj dite nuk ka një regjistër dhe transparencë sesi administrohen pasuritë e konfiskuara. Përkundrazi edhe pasi është vënë sekuestro pasuritë janë shfrytëzuar nga të afërm të përsonave, ndaj të cilëve është aplikuar masa.

Deri me tani as Ministria e Financave dhe as Agjencia e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara nuk kane te publikuar raporte dhe bilance të gjendjes së miliona euro pasuri që janë sekuestruar dhe konfiskuar ndër vite