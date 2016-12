ISUV, institucion me shërbim e në konsolidim të përvitshëm sipas standardeve të kërkuara prej BE

Departamenti i Shëndetit të Kafshëve, sektor shërbimi aktiv, bashkëpunimi me projektet ndërkombëtare si me FAO, WHO, OIE dhe shërbime të tjera monitorimi

ISUV, ky institucion me shërbim e në konsolidim të përvitshëm sipas standardeve të kërkuara prej BE

Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare (ISUV)varet nga Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave dhe është përgjegjës për hartimin në bashkëpunim me DSHK të strategjive të gjurmimit dhe luftimit të sëmundjeve infektive, parazitare në kafshët e tokës, të ujit dhe shpendëve. Ky Institut ka në varësi teknike 11 Laboratorë Rajonalë, të cilët janë përgjegjës për gjurmimin, analizimin dhe diagnostikimin e sëmundjeve infektive, parazitare në kafshët e tokës, të ujit dhe në shpendë. Instituti kryen diagnozat veterinare dhe testimin e profilaksisë së shëndetit të kafshëve në përputhje me programin kombëtar. Ai kryen programe testuese për kontrollin e sëmundjeve epizootike, ilaçeve veterinare dhe diagnozat e sëmundjeve të përgjithshme, është përgjegjës për zbatimin e programeve kombëtare të monitorimit të mbetjeve, ujërave e molusqeve bivalve. Ai është përgjegjës gjithashtu për kryerjen e testimeve të produkteve ushqimore me origjinë shtazore në bashkëpunim me Institutin e Shëndetit Publik. ISUV bashkëpunon me FAO, WHO, OIE dhe laboratorë të tjerë reference për konfirmimin e sëmundjeve të ndryshme infektive.

Funksioni i përgjithshëm i ISUV

1. Monitoron gjendjen epizootike të vendit për sëmundjet virale, bakteriale, parazitare, zooteknike dhe helmimeve;

2. Diagnostikon sëmundjet dhe përcakton skemat e efikase për luftimin e tyre;

3. Prodhon biopreparatet veterinare si vaksina, alergene, antigene etj;

4. Kontrollon pjesën mikrobiologjike te produkteve dhe nënprodukteve ushqimore me origjine shtazore (te prodhuara ne vend ose te importuara);

5. Ben kontrollin e mbetjeve të substancave.

Kontrolli ushqimor

· Analizon për treguesit cilësor prodhimet me origjinë bimore të prodhuara në vend;

· Analizon dhe certifikon prodhimet ushqimore me origjinë bimore për eksport;

· Kryen analiza për identifikimin e falsifikimeve të ndryshme;

· Vlerëson para-standardet dhe rregullat teknike për prodhimet e reja ushqimore;

· Kryen analiza për etiketimin e produkteve ushqimore etj.

Baza ligjore

Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, është instituti i referencës kombëtare dhe është organizuar në bazë të VKM. Nr. 515 datë 19.07.2006 “Për ristrukturimin e instituteve kërkimore-shkencore, në varësi të Ministrisë së Bujqësisë, ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit. Ky institut është në varësi të MBUMK-së dhe është i cilësuar si laborator kombëtar reference. Instituti i sigurisë Ushqimore dhe Veterinare ushtron aktivitetin e tij bazuar në legjislacionin përkatës, sipas Normativës Kombëtare dhe Ndërkombëtare, me bazë kryesore pune në këto aspekte:

1. Monitorimin e situatës epizootike në vend për sëmundjet virale, bakteriale, mykotike, parazitare, zoonotike dhe helmimeve.

2. Diagnostikimin e sëmundjeve, kontrollin kimik, radiobiologjik, toksikologjik të produkteve dhe nënprodukteve ushqimore me origjinë shtazore dhe ushqimeve të kafshëve të prodhuara në vend ose të eksportuara.

3. Kontrollin e mbetjeve të substancave me efekt anabolik dhe të pa autorizuara, të biopreparateve dhe të medikamenteve veterinare në kafshët dhe shpendët e gjalla si dhe produkteve të tyre.

4. Prodhimin e biopreparateve veterinare, si vaksina, alergjene, antigene dhe materiale diagnostikuese etj.

5. Monitorimin e ujrave dhe produkteve të akuakulturës

6. Kontrolli i sigurisë dhe cilësisë ushqimore të produkteve me origjinë shtazore e jo shtazore.

Struktura e ISUV përbëhet nga:

1. Drejtori

2. N/Drejtori

3. Sekretaria

4. Departamenti i Preparatorisë dhe Shërbimeve Mbështetëse.

5. Departamenti i Menaxhimit të Cilësisë

6. Departamenti i Shëndetit të Kafshëve

7. Departamenti i Mikrobiologjisë Ushqimore

Detyrat institucionale të Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare (ISUV)

Në bazë të Ligjit “Për Ushqimin” Nenit 46, ISUV, është qendër reference laboratorike kombëtare për çdo analizë të kryer, për kontrollin zyrtar të sigurisë dhe cilësisë së ushqimeve. këto detyra, përcaktohen në Nenin 124, të Ligjit mbi “Shërbimin Veterinar” dhe konkretisht, janë:

· Kryerjen e analizave laboratorike, ne zbatim te programeve kombëtare te monitorimit dhe survejancës se situatës epidemiologjike të sëmundjeve infektive, zoonozave dhe mbetjeve toksike;

· Kontrolli i mbetjeve te substancave me efekt anabolik dhe te paautorizuara, biopreparateve dhe barnave veterinare ne kafshët e gjalla dhe produktet e tyre;

· Kryerjen e analizave laboratorike për vendosjen e diagnozës per sëmundjet infektive te kafshëve;

· Prodhimi i biopreparateve veterinare, si vaksina, antigene, alergene, materialeve diagnostikuese, si antigene, serume hiperimune për përdorim në diagnostikimin e sëmundjeve infektive dhe zoonozave e për luftimin e tyre, mbështetur në kërkesën e autoritetit kompetent;

· Kontrollin mikrobiologjik, kimik, toksikologjik te produkteve ushqimore me origjine shtazore te nënprodukteve me origjine shtazore, te ushqimeve të kafshëve, të cilat jane te prodhuara në , importohen per ne, ose eksportohen nga Republika e Shqipërisë;

· Kualifikimin e specialistve dhe te teknikeve te laboratorëve veterinare;

· Bashkërendimin e studimeve kërkimore dhe shkencore per te zbatuar metoda te reja diagnostike per semundjet e kafshëve;

· Drejtimin metodologjik te laboratorëve veterinarë përmes:

· Bashkerendimit te punes ne zbatimin e standarteve dhe te metodave epr analizat laboratorike;

· Kontrollit te skemave qe garantojnë cilësinë e provave;

· Sigurimit dhe miratimit të metodave standarde për diagnozën e semundjeve të kafshëve;

· Sigurimit te materialeve standarde te referencës dhe kampioneve standarde;

· Asistencës së plote teknike;

· Kryerjen e analizave laboratorike per kampionet, rezultatet e te cilave jane kontestuar, pasi janë nxjerre nga laboratorët e tjerë veterinare ne vend;

Departamenti i Preparatorisë dhe Shërbimeve Mbështetëse, i përbërë nga 4 sektorë:

1. Sektori i Financës

2. Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve.

3. Sektori i Preparatorisë, i përbërë nga Preparatoria Speciale dhe Laboratori i Kontrollit të Terreneve

Departamenti i Shëndetit të Kafshëve, sektor shërbimi aktiv në ISUV

Departamenti i Shëndetit të Kafshëve, në aktivitetin e tij, kryen diagnostikimin laboratorik të sëmundjeve në kafshë, në shpendë dhe akuakulturë. Gjithashtu kryhet prodhimi i biopreparateve veterinare, si pjesë e Planit Kombëtar të Kontrollit/Çrrënjosjes së sëmundjeve zoonotike. Struktura organizative e departamentit (Tabela 1) përfshin 4 sektorë, me 14 laboratorë teknikë dhe Vivariumin, i cili është mbështetës edhe për sektorë të tjerë të ISUV-it. Ka një personel prej 28 punonjësish, nga të cilët 14 (50%) janë specialistë me grada dhe tituj shkencorë. Aktiviteti tekniko-shkencor shtrihet në përditësimin e metodave laboratorike dhe zhvillimin e metodikave të reja në përputhje me standardet ndërkombëtare të miratuara nga Organizata Botërore e Shëndetit të Kafshëve (OIE), si dhe në bashkëpunimin me institucione ndërkombëtare, kryesisht Laboratorët e Referencës për Europën, në përgatitjen dhe implementimin e projekteve të ndryshme. Ky standardizim shtrihet më tej, në përgatitjen e materialeve trajnuese dhe udhëheqjen teknike të laboratorëve rajonalë me qëllim unifikimin e materialeve dhe metodave laboratorike për diagnozën e sëmundjeve në kafshë. Mbështetur në termat e referencës dhe në profilin kërkimor-shkencor të aplikuar, laboratorët e diagnozës luajnë një rol të rëndësishëm si partnerë në realizimin e studimeve të ndryshme. Në zbatim të marrëveshjeve të bashkëpunimit midis Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë dhe Fakultetit të Mjekësisë Veterinare, stafi laboratorik është i përfshirë në aktivitete pedagogjike, duke kontribuar në përmirësimin e disiplinave mjekësore diagnostiko, nëpërmjet edukimit dhe trajnimit të studentëve dhe praktikantëve të rinj. Në fokus për vitin 2016, kanë qenë disa prej sëmundjeve më të rëndësishme për sa i përket shëndetit të kafshëve, por edhe të njerëzve. Përveç brucelozës përmenden gjithashtu plasja, tërbimi, gjuha blu, por edhe tuberkulozi, në bashkëpunim me Fakultetin e Mjekësisë Veterinare. Gjatë vitit në sektorët e diagnozës janë analizuar 15 177 kampionë, janë kryer 17 383 analiza laboratorike dhe 918 nekropsi në kafshë dhe shpendë (Tabela 2).

Nga 15 177 kampionë nga kafshë dhe shpendë të analizuara, 1667 prej tyre kanë rezultuar pozitiv ose 10,9% e numrit total të kampionëve (shih Tabelën 2).

Planet e zbatuara prej ISUV

1. Monitorimi post-vaksinal i fushatës së vaksinimit kundër brucelozës në të imëta (7691 kampionë);

2. Plani i monitorimit të brucelozës në gjedhë dhe konfirmimi i rasteve seropozitive (837 kampionë);

3. Monitorimi post-vaksinal i fushatës së vaksinimit oral të dhelprave kundër tërbimit (427 kampionë);

4. Monitorimi serologjik i sëmundjes Gjuha Blu (708 kampionë);

5. monitorimi i pranisë së Anisakis sp. në peshq (17 kampionë).

6. Në kuadër të planeve kombëtare të monitorimit, janë analizuar në total 9 680 kampionë dhe janë kryer 10 392 analiza. Nisur nga kjo e dhënë rezulton se kampionët e ardhur si pjesë e planeve të monitorimit përbëjnë 63,7 % të totalit të kampionëve të diagnozës, pra zënë pjesën më të madhe të aktivitetit laboratorik. Dominojnë kampionët e analizuar në kuadër të monitorimit të brucelozës.

7. Pjesa tjetër, rreth 36,3% e kampionëve, janë kryer në kuadër të kontrollit.

Bashkëpunimi me projektet ndërkombëtare, ka fuqizuar veprimtarinë e ISUV

Edhe për vitin 2015, Departamenti ka bashkëpunuar me Projektin “PAZA-II”. Në fokus kanë qenë këto 3 sëmundje kryesore zoonotike:

1. Tërbimi,

2. Bruceloza

3. Plasja.

Bashkëpunimi ka qenë shumëplanësh, në këto drejtime:

· Fuqizimin e laboratorëve, pajisja me materiale, kite dhe reagjentë për Laboratorin e Tërbimit;

· Financim i bashkëpunimit me laboratorët e referencës së BE-së për sëmundjet e mësipërme;

· Financim i pjesëmarrjes në Konferenca dhe Ëorkshope, të organizuara mbi zoonozat etj.

· Pjesëmarrje në teste zotësie.

Për garantimin e cilësisë së rezultateve të testeve që përdoren në diagnozën e sëmundjeve në kafshë dhe shpendë, stafi i laboratorëve mori pjesë në testet e zotësisë të organizuara nga Laboratorë dhe Qendra të Referencës Ndërkombëtare të OIE dhe EU (Tabela 20). Rezultatet për këtë pjesëmarrje janë shumë të mira për testet kualitative dhe brenda normave për testet kuantitative.

Objektivat për 2016

• Zbatimi i Sistemit të Menaxhimit të Cilësisë në Departamentin e shëndetit të kafshëve.

• Vënia në funksion të plotë e LIMS-it, zhvillimi i mëtejshëm i këtij sistemi.

• Validimi dhe Akreditimi i 16 metodave diagnostike në sektorët diagnozës së sëmundjeve Virale dhe Bakteriale.

• Monitorimi i 2 fushatave të vaksinimit oral të dhelprave kundër tërbimit, si dhe zhvillimi i testeve për matjen e efikasitetit të vaksinës.

• Përmbushja e planeve kombëtare të monitorimit dhe kontrollit të sëmundjeve përfshirë: brucelozën, plasjen, salmonelozën, gripin e shpendëve, sëmundjet e bletëve, sëmundjet parazitare të peshqve.

Departamenti i Mikrobiologjisë Ushqimore, ky departament përbëhet nga 2 sektorë e përkatësisht :

a) Sektori i Kontrollit Mikrobiologjik të Produkteve Shtazore.

Ky sektor përbëhet nga:

Laboratori i kontrollit mikrobiologjik të qumështit dhe nënprodukteve të tij.

Laboratori i kontrollit mikrobiologjik të prodhimeve të detit.

Laboratori i i kontrollit mikrobiologjik të mishit dhe nënprodukteve të tij.

Laboratori i i kontrollit mikrobiologjik të ushqimeve të kafshëve.

b) Sektori i Produkteve të Peshkut dhe Monitorimit të Molusqeve, ky sektor ka në përbërje, këto laboratorë:

1. Laboratori i biotoksinave

2. Laboratori i fitoplanktonit

Departamenti i Toksikologjisë dhe Cilësisë, ka 3 sektorë

1. Sektori i Toksikologjisë dhe Mbetjeve, ky sektor ka në përbërje këta laboratorë:

· Laboratori i mbetjeve të medikamenteve veterinare.

· Laboratori i mbetjeve të metaleve të rënda.

2. Sektori i Vlerësimit të Cilësisë së Ushqimeve, i cili përbëhet nga 5 laboratorë:

· Laboratori i drithrave dhe nënprodukteve të tij

· Laboratori i qumështit dhe nënprodukteve të tij.

· Laboratori i verës dhe pijeve alkoolike.

· Laboratori i vajit, yndyrnave bimore dhe konservave të produkteve bimore të përpunuara

· Laboratori i ujërave dhe produkteve të tjera ushqimore.

3. Sektori i Analizave të PMB-ve, i cili përbëhet nga 2 laboratorë:

· Laboratori i regjistrimit të pesticideve.

Sektori ka qenë i përfshirë gjatë këtij viti në projekte të rëndësishme ndërkombëtare:

1. Projektin PAZA (Improving Consumer Protection Against Zoonotic Diseases in Albania) Project /EUROPEAID, Ref. 128304

2. Projekti mbështeti financiarisht post-monitorimin e brucelozës në të imëta.

3. Projekti׃ “Rezistenca Antimikrobiale në Komplekset e Shpendëve në Shqipëri”, bashkëpunim me ISHP dhe ËHO. Ka pasur bashkëpunime dhe me aktorë të tjerë të rëndësishëm në kuadër të zgjerimit të diagnozës

4. Institutin homolog të Veterinarisë në Rumani për diagnozën e Leptospirozës me testin MAT. U testuan serume të abortuara nga gjedhi i vitit 2014 dhe të imëta, abortuar gjatë janarit 2015 nga zonat e përmbytura të Shqipërisë Veriperëndimore. Bashkëpunimi mundësoi informacion për leptospira, si shkaktarë të aborteve dhe dominancën e serovareve të leptospirave në zonat e përmbytura.

5. Me FMV-në për testimin e të imëta të grupit të eksperimentit për persistencën e antitrupave vaksinalë për brucelozën.

6. Me FMV-në për patologjitë e pas pjelljes, si endometritet në gjedhë, prezencën e shkaktarëve bakterialë, si dhe trajtimi medikamentoz i tyre nëpërmjet testimit të tamponave vaginalë.

7. Gjithashtu nëpërmjet marrëveshjeve me FMV, specialistët kanë qenë të përfshirë në aktivitetin pedagogjik të mësimdhënies së praktikave laboratorike, demonstrimin e testeve laboratorike, ndjekjen e gjurmueshmërisë për studentët të FMV.

8. Në bazë të marrëveshjes me AKU-në u organizua Testi i zotësisë për Laboratorët Rajonalë, i cili konsistoi në aplikimin sipas standardeve dhe protokollove të testit Rose-Bengal.