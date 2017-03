Çako-policëve: Deklaroni deri në 15 prill që nuk mbillni kanabis, do ketë masa të ashpra

Drejtori i Policia së Shtetit, Haki Çako pohoi se punonjësit e policisë brenda datës 15 prill duhet të deklarojnë se nuk kultivojnë kanabis.





Nga qyteti i Durrësit Çako theksoi se vetëdeklarimet do dorëzohen në komisariatet e policisë.





Ai paralajmëroi se do të ketë masa të ashpra për policët që do kultivojnë drogë.