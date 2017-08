A ka bazë që Enti Rregullator i Ujit ta miratojë Vendimin e Këshillit të Bashkisë Tiranë?

Ing. Qerim Ismeni





Vendimi/ Lali Eri propozon rritjen e çmimit te ujit të pijshëm për qytetarët e Tiranës. Këshilli Bashkiak Tiranë e miraton ‘Propozimin’!





Propozimi për rritjen e çmimit të ujit nga 45 në 65 për metro kub me argument : Duam të bëjmë Investime u miratua në mbledhjen e Këshillit Bashkiak Tiranë të datës 26.07.2017 ku spikati Kryetari i Bashkisë me akrobacitë tij, duke blerë votën e dy këshilltarëve nga partitë e opozitës. Gjë e lehtë për Lali Erin rritja e çmimeve mqs paga e tij dhe ndihmësve të tij me siguri nuk e ndjen, se në të kundërt dikush nga ndihmësit do ti thoshte, Eja në vete, çfarë po thua Lali! Sa kaq, dua të them se diferenca në pagë presupozon që figura e të zgjedhurve të popullit të mos përçmojnë zgjedhësit e tyre. Sipas standardeve ndërkombëtare norma mesatare e përdorimit të ujit në familje është 80 deri në 120 litra për banor në ditë ose afër 15 m3/muaj /familje .





Deri më sot një familje me 4 anëtarë paguan : 30 ditë x 0.12 m3/ditë x 4 anëtarë x 45 lek/m3 = 648 lek; shto këtu dhe pagesën për ujin e përdorur 14.4 x 11 lek/m3 si dhe tarifën fikse kemi 906.4 lek . shto dhe TVSh-en - 20 % kemi 906.4 x 1.2 = 1087.7 lek/ muaj. Me tarifën e re me 65 lek/m3 dhe tarifë fikse 200 lek pagesa rezulton 1553.28 l/muaj që do të thotë plot 43 % rritje, dhe se referuar pagës minimale në nivel kombëtar do të thotë 1553.28 : 24000 lek/muaj baras me 6 % të saj ose 130 % më tepër se limitet e vendosura nga OKB-ja. Kjo do të thotë se ju, i nderuar, që jeni krye qytetari i Tiranës bashkë me këshilltarët tuaj po shkelni me dy këmbët Deklaratën mbi të Drejtat e Njeriut, të miratuar që me 8.12.1948, të plotësuar në vijim me Rezolutën e OKB-së mbi të drejtat e Njeriut për Ujin e Pijshëm të ratifikuar nga parlamenti Shqipërisë me 24.03.2011 në bazë të cilës fatura e ujit të pastër e të pijshëm nuk duhet të kalojë vlerën e 4.6 % të pagës minimale të vendit. Më duket se keni hyrë në “ara të huaja”- po shkelni Ligjin nr. 9915 dt.12.05.2008 “Për Kuadrin Rregullator të Sektorit të Furnizimit me Ujë dhe ….”- Neni 14 –sipas të cilit, të drejtën e vendosjes së çmimit të ujit e ka Enti Rregullator i Ujit (ERU)-ja. Për çfarë fola deri më tani është njëra anë e medaljes.