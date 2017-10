9 shqiptarët që tmerruan Italinë, zbulohen “krimet” që ata bënin

Një bandë shqiptare ka dalë sot përpara autoriteteve italiane pasi ishte, pasi është ë akuzuar për vjedhje.

Gjykatësi kryesor i ccështjes Alessandra Cardarelli, është shprehur se banda ishte e mireogranizuar dhe operonte ne “Reggio Emilia”, ku grabiste vila te ndryshme. Ndërsa mbi anëtarët e bandës rëndon dhe akuza e trafikimit të prostitutave nga Evropa lindore.





Anëtarët e kësaj bande ishin:





35-vjeçari Gentjan Cupi,

27 vjeçari Adriatik Gega,

25 vjeçari Ardit Jakimi,

27 vjeçari Ervin Jakimi,

24 vjeçari Gazmir Jakimi,

32 vjeçari Gert Jolla,

33 vjeçari Edmond Melani,

24 vjeçar Ardit Murrja

26 vjeçar Arjan Sula ( të mbrojtur nga ekip i avokatëve, Chiara Carletti, Federico De Belvis, Luigi Scarcella dhe Francesca Basco).





Ndërsa në veçanti dy liderët e grupit Gentjan Cupi dhe Ardit Murrja janë mbrojtën nga Luigi Scarcella.