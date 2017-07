Si të evitoni aromën e keqe në zonat intime gjatë verës

Vera është stina e kombinimeve më të bukura!

Akullorja dhe plazhi, pantallonat e shkurtra dhe shapkat me gisht, por mbi të gjitha, djersitjet në zonat intime dhe aroma e keqe! Kaq shumë djersë mund të bëhet shkak për t’u ndjerë në siklet gjatë aktiviteteve tuaja të përditshme, sepse për dreq edhe mund të shfaqet përtej pantallonave dhe jeta vetëm sa bëhet më e vështirë, në një periudhë kur ju duhet të ishit duke shijuar lirinë tuaj. Por e rëndësishme është të dini që ju nuk jeni të vetmit.





Fajin e kanë gjëndrat

Ka kaq shumë gjëndra djerse në zonën e vaginës. Në trupin e njeriut ka dy lloje gjëndrash djerse, njëra prej tyre është praktikisht gjithandej, ndërsa tjetra shfaqet vetëm në disa vende të caktuara. “Gjëndrat ekrine ndodhen thuajse në të gjithë sipërfaqen e trupit, ndërsa gjëndrat apokrine zhvillohen në zona të pasura me folikula qimesh, siç janë sqetullat dhe zona vaginale.” Pra meqë vagina ka shumë qime, ka gjëndra djerse që nuk do largohen as nëse depiloheni. Gjëndrat apokrine aktivizohen kur jeni në lëvizje apo nën ndikimin e stresit, pra praktikisht gjatë gjithë verës.





Aroma

Djersa në vetvete nuk është problem, mund t’ia dilni të hiqni njollat nga pantallonat dhe të mos turpëroheni para gjithë botës, por aroma është problemi i vërtetë. Gjëndrat apokrine prodhojnë aromën më të keqe dhe zona intime i ka në sasi më të madhe se gjithë pjesët e tjera të trupit.





Zgjidhja